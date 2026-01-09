Il l'appelle pour signer : Zidane dit oui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un drôle d'anniversaire. Il y a tout juste 10 ans, Zinedine Zidane participait à son premier match en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Le début d'une magnifique histoire. L'occasion de revenir sur l'appel de Florentino Pérez qui a tout changé.

Depuis 2021, Zinedine Zidane est dans l'attente d'un nouveau projet pour relancer sa carrière d'entraîneur. Selon toute vraisemblance, il succèdera à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après la prochaine Coupe du monde... dix ans après avoir dirigé son premier match professionnel.

Pérez appelle Zidane qui dit oui immédiatement En effet, il y a 10 ans jour pour jour, le 9 janvier 2016, Zinedine Zidane dirigeait son premier match, une belle victoire contre La Corogne (5-0), cinq jour après sa nomination. L'EQUIPE rappelle que le 4 janvier de la même année, Zizou avait reçu l'appel tant attendu de Florentino Pérez : « Zizou, veux-tu prendre en main l'équipe première ? » Réponse claire et nette de la légende des Bleus : « Oui, président ».