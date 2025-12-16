OM : Le clash en direct chez Jérôme Rothen !

La victoire de l’OM lors de la réception de l’AS Monaco (1-0) dimanche soir a provoqué un gros désaccord dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC. Ce dernier, comme Christophe Dugarry, estime que c’est un « hold-up » et que les Olympiens auraient dû perdre cette rencontre. Un avis qui n’est pas partagé par le journaliste Florent Germain.
Bien aidé par certaines décisions arbitrales qui ont tourné en sa faveur, l’OM s’est imposé face à l’AS Monaco (1-0) dimanche soir, en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Une victoire qui a provoqué un débat agité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Pour Jérôme Rothen et Christophe Dugarry, ce succès est un « hold-up », voire un « miracle », mais le journaliste Florent Germain a exprimé son désaccord.
Échange tendu dans Rothen s’enflamme sur l’OM
« Ce n’est pas un hold-up, il ne faut pas exagérer non plus ! C’est une victoire avec un peu de réussite, mais ce n’est pas un hold-up, arrêtez un peu. Il y a des grosses occasions, O’Riley qui loupe le cadre, Greenwood qui a des occasions. Le début de rencontre, pendant 10 minutes, Monaco ne voit pas le jour. Vous êtes dans l’exagération en fait », a déclaré Florent Germain.
« Vous exagérez trop. Au final, vous n’êtes pas crédibles là-dessus »
« Vous exagérez trop. Au final, vous n’êtes pas crédibles là-dessus », a-t-il ajouté. « Flo, tu n’es pas lucide. Sur le match d’hier (dimanche), tu n'es pas lucide », lui a répondu Jérôme Rothen. « Fais pas la victime Flo », a lancé Christophe Dugarry, avant d’enchaîner : « C’est toi qui n'es pas crédible ! C’est toi qui es ridicule ! Ils ont joué une demi-heure Marseille. »