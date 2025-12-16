OM : Le clash en direct chez Jérôme Rothen !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

La victoire de l’OM lors de la réception de l’AS Monaco (1-0) dimanche soir a provoqué un gros désaccord dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC. Ce dernier, comme Christophe Dugarry, estime que c’est un « hold-up » et que les Olympiens auraient dû perdre cette rencontre. Un avis qui n’est pas partagé par le journaliste Florent Germain.

Bien aidé par certaines décisions arbitrales qui ont tourné en sa faveur, l’OM s’est imposé face à l’AS Monaco (1-0) dimanche soir, en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Une victoire qui a provoqué un débat agité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Pour Jérôme Rothen et Christophe Dugarry, ce succès est un « hold-up », voire un « miracle », mais le journaliste Florent Germain a exprimé son désaccord.

Échange tendu dans Rothen s’enflamme sur l’OM « Ce n’est pas un hold-up, il ne faut pas exagérer non plus ! C’est une victoire avec un peu de réussite, mais ce n’est pas un hold-up, arrêtez un peu. Il y a des grosses occasions, O’Riley qui loupe le cadre, Greenwood qui a des occasions. Le début de rencontre, pendant 10 minutes, Monaco ne voit pas le jour. Vous êtes dans l’exagération en fait », a déclaré Florent Germain.