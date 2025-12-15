OM : L’appel d’Arabie saoudite !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l’OM et Mohamed Simakan, l’histoire s’est brusquement arrêtée l’année de ses 14 ans. L’actuel défenseur d’Al-Nassr a fréquenté l’académie de l’Olympique de Marseille sans pour autant avoir l’occasion de porter le maillot de l’équipe première. Toutefois, le cœur reste bleu et blanc. Il raconte tout à Zack Nani.

Né à Marseille, Mohamed Simakan a quitté l’Europe à seulement 24 ans après trois saisons passées au RB Leipzig à l’été 2024. Le défenseur central formé à Strasbourg où il a été lancé dans le grand bain professionnel à 19 ans a notamment intégré le centre de formation de l’OM entre ses 11 et 14 ans.

«On suit les matchs le cœur lourd, mais on suit» Aujourd’hui coéquipier de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, Mohamed Simakan a reçu Zack Nani à Riyad dans le cadre d’une interview publiée sur la chaîne du streamer. Bien qu’il se trouve à des milliers de kilomètres de la cité phocéenne, l’enfant du pays n’en oublie pas pour autant l’OM. « Si je suis de Marseille ? Oui, exactement. On suit les matchs le cœur lourd, mais on suit ».