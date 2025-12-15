OM - Clash : Un joueur encore attaqué ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l'OM entre 2015 et 2018, Remy Cabella avait ensuite été pris en grippe par le public du Stade Vélodrome lors de son retour avec le LOSC. Et il pourrait encore être attaque par le public marseillais puisque selon les dernières tendances, Cabella aurait donné son accord pour aller au FC Nantes.

Les attaques du Stade Vélodrome envers Rémy Cabella (35 ans) pourraient repartir de plus belle en janvier ! Le meneur de jeu, passé par l'OM au cours de sa carrière, avait été pris en grippe par le public marseillais en avril 2024 alors qu'il était revenu jouer sous les couleurs du LOSC.

« Je sais qu'ils m'aiment pas » Interrogé au micro de Prime Video à cette époque alors qu'il se faisait insulter par des supporters de l'OM, Cabella avait évoqué le malaise : « Je sais qu'ils m'aiment pas eux. Ils aiment bien m'attaquer mais j'aime bien les chambrer aussi. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas, parfois les gens ne m'aiment pas. Ce n'est pas grave, c'est comme ça, ça reste le football », confiait Rémy Cabella. Et ces attaques pourraient recommencer le 4 janvier prochain...