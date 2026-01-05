AccueilMercato Football

Un «grand leader» à l’OM : L’annonce après le transfert historique !

Un «grand leader» à l’OM : L’annonce après le transfert historique !
Alexis Poch -
Journaliste
Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang est venu prêter main forte à l'OM, club qu'il avait quitté un an plus tôt. Le Gabonais reste un joueur très important et efficace même à 36 ans. Igor Paixao, qui fait également partie des recrues de l'été dernier, se confie sur la relation qu'il a nouée avec Aubameyang.

Recruté à l'OM pour 35M€ l'été dernier, soit le plus gros transfert de l'histoire du club, Igor Paixao a pris ses marques à Marseille. Dans sa nouvelle équipe, il a fait la connaissance de nombreux joueurs, à commencer par Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais est une belle inspiration.

« C’est un grand leader pour nous »

De retour à Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang peut apporter beaucoup de choses à ses nouveaux coéquipiers. Dans le vestiaire, il semble échanger beaucoup avec les plus jeunes joueurs. « On échange en espagnol. Il donne des conseils, mais pas qu’à moi, aussi à tous les jeunes talentueux comme Robinio (Vaz, ndlr). Il faut l’écouter. L’expérience d’Auba nous apporte tous les jours, c’est un grand leader pour nous » déclare-t-il à Téléfoot.

Aubameyang de retour à l'OM

Parti au Maroc pour disputer la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas pu mener le Gabon vers une qualification pour les huitièmes de finale. Il était donc déjà présent pour jouer la rencontre face à Nantes avec l'OM, où il était aligné à la pointe de l'attaque. Sans grande réussite toutefois (0-2) malgré le fait qu'il ait joué aux côtés d'Igor Paixao.

Articles liés