Un «grand leader» à l’OM : L’annonce après le transfert historique !

L'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang est venu prêter main forte à l'OM, club qu'il avait quitté un an plus tôt. Le Gabonais reste un joueur très important et efficace même à 36 ans. Igor Paixao, qui fait également partie des recrues de l'été dernier, se confie sur la relation qu'il a nouée avec Aubameyang.
Recruté à l'OM pour 35M€ l'été dernier, soit le plus gros transfert de l'histoire du club, Igor Paixao a pris ses marques à Marseille. Dans sa nouvelle équipe, il a fait la connaissance de nombreux joueurs, à commencer par Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais est une belle inspiration.
« C’est un grand leader pour nous »
De retour à Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang peut apporter beaucoup de choses à ses nouveaux coéquipiers. Dans le vestiaire, il semble échanger beaucoup avec les plus jeunes joueurs. « On échange en espagnol. Il donne des conseils, mais pas qu’à moi, aussi à tous les jeunes talentueux comme Robinio (Vaz, ndlr). Il faut l’écouter. L’expérience d’Auba nous apporte tous les jours, c’est un grand leader pour nous » déclare-t-il à Téléfoot.
Aubameyang de retour à l'OM
Parti au Maroc pour disputer la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas pu mener le Gabon vers une qualification pour les huitièmes de finale. Il était donc déjà présent pour jouer la rencontre face à Nantes avec l'OM, où il était aligné à la pointe de l'attaque. Sans grande réussite toutefois (0-2) malgré le fait qu'il ait joué aux côtés d'Igor Paixao.