Un «grand leader» à l’OM : L’annonce après le transfert historique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang est venu prêter main forte à l'OM, club qu'il avait quitté un an plus tôt. Le Gabonais reste un joueur très important et efficace même à 36 ans. Igor Paixao, qui fait également partie des recrues de l'été dernier, se confie sur la relation qu'il a nouée avec Aubameyang.

Recruté à l'OM pour 35M€ l'été dernier, soit le plus gros transfert de l'histoire du club, Igor Paixao a pris ses marques à Marseille. Dans sa nouvelle équipe, il a fait la connaissance de nombreux joueurs, à commencer par Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais est une belle inspiration.

« C’est un grand leader pour nous » De retour à Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang peut apporter beaucoup de choses à ses nouveaux coéquipiers. Dans le vestiaire, il semble échanger beaucoup avec les plus jeunes joueurs. « On échange en espagnol. Il donne des conseils, mais pas qu’à moi, aussi à tous les jeunes talentueux comme Robinio (Vaz, ndlr). Il faut l’écouter. L’expérience d’Auba nous apporte tous les jours, c’est un grand leader pour nous » déclare-t-il à Téléfoot.