F1 - Michael Schumacher : Son histoire d’amour bientôt sur Netflix !

Devenu une légende de la Formule 1 avec ses 7 titres de champion du monde, Michael Schumacher avait débuté en 1991 dans l’élite. Il aura ensuite fallu attendre 3 ans pour voir l’Allemand remporter la première de ses 7 couronnes, portant alors les couleurs de Benetton. 1994 restera donc une date importante dans l’histoire de Schumacher, une année qui sera prochainement à l’honneur sur Netflix, qui va consacrer un documentaire à l’ancienne pilote de F1. L’occasion également d’en apprendre plus sur son histoire d’amour avec Corinna Schumacher.
Sur Netflix, la Formule 1 a une place particulière. Depuis plusieurs années maintenant, on a l’occasion de voir l’envers du décor d’une saison avec les divers épisodes de Drive to Survive. Un programme qui est devenu un carton auprès du public. De quoi donner des idées à la plateforme de développer d’autres programmes ? Ça semble être le cas puisque prochainement, Netflix diffusera un documentaire consacré à Michael Schumacher et son année 1994, celle de son premier titre de champion du monde en F1. « Netflix a révélé que la production du documentaire « Schumacher '94 » , retraçant la saison de Formule 1 la plus légendaire de tous les temps, est en cours », a ainsi fait savoir la plateforme.
1994, le premier titre de Michael Schumacher en Formule 1 !
Outre cette annonce, Netflix a également annoncé le synopsis de ce documentaire Schumacher 94. Que pourra-t-on retrouver ? « 1994 marque un tournant dans l'histoire de la Formule 1 : à 25 ans, Michael Schumacher remporte le premier Grand Prix de la saison au Brésil, lançant ainsi une carrière sans précédent. Cette année, parmi les plus dramatiques et palpitantes de l'histoire de la Formule 1, a été marquée par des événements tragiques, comme l'accident mortel d'Ayrton Senna, ainsi que par des accusations de manipulation et de conduite antisportive. Parallèlement, une véritable « Schumi-mania » a vu le jour », est-il expliqué.
Les débuts de son histoire d’amour avec Corinna Schumacher
Un documentaire où différents proches de Michael Schumacher interviendront pour parler de celui qui a remporté 7 titres de champion du monde en Formule 1. A commencer par sa femme, Corinna Schumacher. Et celle-ci en dira également plus sur son histoire d'amour avec l’Allemand. « Corinna Schumacher, l'épouse de Michael, et ses proches se souviennent de lui à cette époque. Ils évoquent un compétiteur acharné sur la piste et un homme sensible et empathique en dehors. Corinna Schumacher, son soutien indéfectible, revient également sur les débuts d'une histoire d'amour extraordinaire, qui perdure encore aujourd’hui », est-il ainsi précisé par Netflix.