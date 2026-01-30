F1 - Michael Schumacher : Son histoire d’amour bientôt sur Netflix !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devenu une légende de la Formule 1 avec ses 7 titres de champion du monde, Michael Schumacher avait débuté en 1991 dans l’élite. Il aura ensuite fallu attendre 3 ans pour voir l’Allemand remporter la première de ses 7 couronnes, portant alors les couleurs de Benetton. 1994 restera donc une date importante dans l’histoire de Schumacher, une année qui sera prochainement à l’honneur sur Netflix, qui va consacrer un documentaire à l’ancienne pilote de F1. L’occasion également d’en apprendre plus sur son histoire d’amour avec Corinna Schumacher.

Sur Netflix, la Formule 1 a une place particulière. Depuis plusieurs années maintenant, on a l’occasion de voir l’envers du décor d’une saison avec les divers épisodes de Drive to Survive. Un programme qui est devenu un carton auprès du public. De quoi donner des idées à la plateforme de développer d’autres programmes ? Ça semble être le cas puisque prochainement, Netflix diffusera un documentaire consacré à Michael Schumacher et son année 1994, celle de son premier titre de champion du monde en F1. « Netflix a révélé que la production du documentaire « Schumacher '94 » , retraçant la saison de Formule 1 la plus légendaire de tous les temps, est en cours », a ainsi fait savoir la plateforme.

1994, le premier titre de Michael Schumacher en Formule 1 ! Outre cette annonce, Netflix a également annoncé le synopsis de ce documentaire Schumacher 94. Que pourra-t-on retrouver ? « 1994 marque un tournant dans l'histoire de la Formule 1 : à 25 ans, Michael Schumacher remporte le premier Grand Prix de la saison au Brésil, lançant ainsi une carrière sans précédent. Cette année, parmi les plus dramatiques et palpitantes de l'histoire de la Formule 1, a été marquée par des événements tragiques, comme l'accident mortel d'Ayrton Senna, ainsi que par des accusations de manipulation et de conduite antisportive. Parallèlement, une véritable « Schumi-mania » a vu le jour », est-il expliqué.