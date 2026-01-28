«Micheal Schumacher ne peut plus marcher, mais...» : Enfin une nouvelle rassurante pour l'état de santé sur champion de F1 ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des secrets les mieux gardés dans le monde du sport. Quel est l'état de santé de Michael Schumacher ? Une question à laquelle seule sa famille et les très proches du Baron Rouge ont la réponse. Mais un journaliste anglais a tenté d'en savoir plus. Et il dévoile quelques nouvelles encourageantes.

La situation de Michael Schumacher continue d'alimenter la chronique. Et pour cause, le septuple champion du monde de Formule 1 avait été victime d'un grave accident de ski le 27 décembre 2013. Placé dans le coma pendant plusieurs semaines, l'ancien pilote Ferrari s'en est finalement sorti, mais son état de santé est inconnu. Il faut dire que depuis plus de 12 ans, sa famille protège le Baron Rouge et fait en sorte que rien ne fuite. C'est ainsi que seuls de rares proches de l'ancien pilote allemand peuvent lui rendre visite.

Un journaliste anglais donne des nouvelles de Michael Schumacher Et afin d'en savoir plus, le journaliste du Daily Mail Jonathan McEvoy s'est rendu aux abords de la résidence secondaire de la famille à Majorque dans le but d'apercevoir Michael Schumacher. Et il a livré quelques révélations. « Il ne peut plus marcher. Il est donc déplacé dans sa propriété en fauteuil roulant par des infirmières et des kinésithérapeutes, faisant partie d'une équipe médicale présente 24h/24 », écrit-il dans les colonnes du média britannique. Cela représente une bonne nouvelle puisque cela signifie que l'ancien pilote allemand n'est plus alité comme le laissait entendre en juin dernier Flavio Briatore. « Si je ferme les yeux, je le vois sourire après une victoire, et je préfère me souvenir de lui ainsi plutôt que de le voir alité. Mais Corinna et moi nous parlons souvent », confiait l'ancien patron de l'écurie Benetton avec laquelle Michael Schumacher avait remporté ses deux premiers titres mondiaux (1994 et 1995).