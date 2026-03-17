Mercato - PSG : Le joueur parfait pour Luis Enrique tout proche de signer ?

Luis Enrique se trouve dans son avant-dernière saison dans son rôle d'entraîneur du PSG à moins qu'une deuxième prolongation de contrat soit proposée puis signée par le technicien espagnol. A Paris, Enrique a fait la connaissance d'un joueur spécial qui fait de lui une attraction pour n'importe qui alors qu'il est question dans la presse du renouvellement de son bail...
Le 5 juillet 2023, Luis Enrique était officiellement nommé entraîneur du PSG pour deux saisons. Au cours de ces deux années en question, le coach espagnol a tout gagné y compris la première Ligue des champions du Paris Saint-Germain en 55 années d'histoire. Le tout grâce à un effectif taillé pour les besoins d'Enrique avec une cohésion idoine dans les différents secteurs du jeu.
«En tant qu'entraîneur c'est incroyable d'avoir un joueur comme lui»
L'été de la signature de Luis Enrique a également marqué le début du renouveau d'Ousmane Dembélé. Arrivé du FC Barcelone pour 50M€, le champion du monde tricolore a été transfiguré au fil des mois, une relation professionnelle gagnante avec le coach du Barça qui a fait de lui un attaquant de pointe polyvalent et ne rechignant pas à harceler les défenses adverses. En conférence de presse lundi avant le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions, Luis Enrique lui a dressé un portrait plus que flatteur. « Je pense qu'on a largement parlé de lui pendant l'année. En tant qu'entraîneur c'est incroyable d'avoir un joueur comme lui ».
«C'est un vrai plaisir de voir un joueur comme lui»
Le Ballon d'or 2025, en pourparlers avec les dirigeants du PSG afin de trouver un terrain d'entente pour la prolongation de son contrat courant jusqu'en juin 2028, est tout bonnement un régal pour l'entraîneur comme pour la fan base parisienne. « Il a été capable de changer sa mentalité après son changement de poste. C'était un ailier typique et il a changé sa manière de jouer. C'est super d'avoir un joueur comme lui et en tant que supporter, c'est un vrai plaisir de voir un joueur comme lui. Pour nous c'est très positif ». Le profil parfait en somme.