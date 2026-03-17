Mercato - PSG : Le joueur parfait pour Luis Enrique tout proche de signer ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique se trouve dans son avant-dernière saison dans son rôle d'entraîneur du PSG à moins qu'une deuxième prolongation de contrat soit proposée puis signée par le technicien espagnol. A Paris, Enrique a fait la connaissance d'un joueur spécial qui fait de lui une attraction pour n'importe qui alors qu'il est question dans la presse du renouvellement de son bail...

Le 5 juillet 2023, Luis Enrique était officiellement nommé entraîneur du PSG pour deux saisons. Au cours de ces deux années en question, le coach espagnol a tout gagné y compris la première Ligue des champions du Paris Saint-Germain en 55 années d'histoire. Le tout grâce à un effectif taillé pour les besoins d'Enrique avec une cohésion idoine dans les différents secteurs du jeu.

Doué sur le banc, Kvaratskhelia titulaire ? Luis Enrique prépare des choix forts pour le choc contre Chelsea. La compo probable du PSG dévoilée. 👀 #PSG #Chelsea #LdC https://t.co/Mk8WkxPKsl — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) March 16, 2026

«En tant qu'entraîneur c'est incroyable d'avoir un joueur comme lui» L'été de la signature de Luis Enrique a également marqué le début du renouveau d'Ousmane Dembélé. Arrivé du FC Barcelone pour 50M€, le champion du monde tricolore a été transfiguré au fil des mois, une relation professionnelle gagnante avec le coach du Barça qui a fait de lui un attaquant de pointe polyvalent et ne rechignant pas à harceler les défenses adverses. En conférence de presse lundi avant le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions, Luis Enrique lui a dressé un portrait plus que flatteur. « Je pense qu'on a largement parlé de lui pendant l'année. En tant qu'entraîneur c'est incroyable d'avoir un joueur comme lui ».