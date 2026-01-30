L’OM est en crise, un journaliste balance : «Il y a un côté toxique»

Pierrick Levallet

Rien ne va plus à l’OM. Le club phocéen s’est incliné contre le Club Brugge ce mercredi soir (3-0) et a ainsi été éliminé de la Ligue des champions. Il n’en fallait pas plus pour plonger la formation marseillaise en pleine crise. Et un journaliste n’a pas manqué de donner son opinion claire sur l’équipe olympienne.

C’est la crise à l’OM ! Ce mercredi soir, après sa défaite contre le Club Brugge (3-0) et la victoire de Benfica contre le Real Madrid, le club phocéen a été éliminé de la Ligue des champions. Et il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres chez les Olympiens. Ces dernières heures, Foot Mercato révélait notamment que Roberto De Zerbi avait réclamé son départ.

«Il faut aussi garder de la rationalité» La direction va donc devoir prendre une décision. Pablo Longoria et Medhi Benatia auront un choix fort à faire à l’OM. Nabil Djellit n’a d’ailleurs pas manqué de donner son opinion sur la situation des troisièmes de Ligue 1. Et le journaliste y est allé sans détour. « Il y a un moment, il faut aussi garder de la rationalité. Il y a un côté un peu trop toxique à l’OM. Il y a une notion qui m’a interpellé. Il y a le jeu, le football, et le plaisir. Être cool, avoir de l’humour, avoir du second degré, arrêter de faire des communiqués pour tout et n’importe quoi, dire que c’est la faute des journalistes, dire que c’est la faute d’un passeport... » a-t-il d’abord lancé sur le plateau de L’Equipe du Soir.