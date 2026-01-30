L'OM commet une erreur avec «un futur cador» : «On a le droit de se poser la question»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis mercredi soir et l'élimination cruelle en Ligue des champions, l'OM est de nouveau plongé dans la crise. La situation est donc très compliquée au point que l'avenir de plusieurs joueurs ainsi que de l'entraîneur soit déjà remis en question. L'occasion de se demander si les Marseillais n'ont pas commis des erreurs par le passé.

Mercredi soir, l'Olympique de Marseille a connu l'une des plus grosse humiliation de sa carrière. Le club phocéen, très sèchement battu à Bruges (0-3), a été éliminé de la Ligue des champions dès la phase de championnat. Et pour cause, dans le même temps, Benfica s'imposait contre le Real Madrid (4-2) grâce à un but décisif de son gardien de but Anatoliy Trubin à l'ultime seconde. Une élimination qui provoque évidemment une crise à l'OM qui aurait envisagé de se séparer de Roberto De Zerbi. Interrogé à ce sujet, Christophe Dugarry, qui s'est imposé comme l'un des principaux opposants au coach italien avec ses critiques sur RMC, livre son analyse.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

De Zerbi surcoté ? «On a le droit de se poser la question» « De Zerbi est-il surcoté ? Forcément on a le droit de se poser la question. J’ai de plus en plus ma réponse. Je le pense, oui, il est surcoté. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il a été présenté à son arrivée comme un futur cador. Il a fait de bonnes choses dans ses clubs précédents. Là c’est Marseille, avec la Ligue des champions et un environnement très spécial. À lui de montrer que la barre n’est pas trop haute. Même si je le trouve assez sûr de lui, avec un ego très important, De Zerbi doit aussi se fixer cet objectif, se demander s’il est capable d’entraîner à ce niveau-là et de briser le plafond de verre, Je ne dis pas qu’un jour il ne dirigera pas le Real Madrid. En football personne ne peut lire l’avenir. Mais ce que je vois depuis 18 mois me déçoit énormément. 18 mois pour en arriver à ce match à Bruges ! Waouh », lâche-t-il dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.