Remontada Barça-PSG ou élimination de l’OM en 2026 : Quel est le plus grand fiasco ?

Amadou Diawara

Le PSG et l'OM ont vécu des fiascos en Ligue des Champions depuis les rachats respectifs de QSI et de Frank McCourt. D'une part, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a subi une remontada en 2017. D'autre part, l'écurie dirigée par Pablo Longoria vient de vivre une terrible élimination en C1. D'après vous, qui du PSG et de l'OM a vécu la plus grande désillusion ? A vos votes !

Lors de la saison 2016-2017, le PSG est tombé de très haut. Ayant écrasé le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le club présidé emmené par Unai Emery était presque assuré de disputer le tour suivant. Mais après son carton au Parc des Princes (4-0, le 14 février), le PSG a sombré au Camp Nou. En effet, les Parisiens se sont inclinés 6 buts à 1 à Barcelone, ayant encaissé un but à l'ultime seconde de la partie. Cette remontada a laissé des traces pendant de longues années, jusqu'à ce que le PSG de Luis Enrique ne soulève la Coupe aux Grandes Oreilles le 31 mai dernier.

⏱️ 90+5’ | #CLUOM 3️⃣-0️⃣



Fin du match, nos Olympiens s’inclinent face au Club Bruges.



L’OM doit attendre le résultat des autres rencontres pour connaitre son destin. pic.twitter.com/zwzPGULSJC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2026

Le PSG a perdu 6-1 à Barcelone en 2017 Ce mercredi soir, l'OM a également vécu une terrible soirée en Ligue des Champions. Opposé au Club Brugge lors de la huitième et dernière journée de la saison régulière, le club emmené par Roberto De Zerbi a perdu 3-0. Au coup de sifflet final de cette rencontre, la bande à Leonardo Balerdi était qualifiée pour les barrages de la C1. Toutefois, Benfica a finalement chipé la place de l'OM au dernier moment.