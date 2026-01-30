Une voiture légendaire de Michael Schumacher vendue pour... 90€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les informations au sujet de l'état de santé de Michael Schumacher se font rares, mais sa famille continue toutefois de maintenir la légende du septuple champion du monde. Son fils, Mick, qui est lui aussi pilote, a d'ailleurs annoncé un partenariat inédit.

Tout ce qui touche à Michael Schumacher a une symbolique particulière pour les fans de Formule 1. Et pour cause, le septuple champion du monde, considéré comme l'un des tous meilleurs pilotes de l'histoire, n'est plus apparu en public depuis son terrible accident de ski en décembre 2013. Depuis cette date, les informations concernant son état de santé sont quasiment inexistantes tant sa famille protège sa vie privée. Par conséquent, la moindre nouvelle, même si cela ne concerne pas son état de santé, est scruté de près.

LEGO’s new set honors racing legend Michael Schumacher, and the iconic Ferrari F2004. 😍 pic.twitter.com/Ls8s6HIYM5 — Motorsport (@Motorsport) January 29, 2026

Mick Schumacher annonce un partenariat avec LEGO C'est ainsi que LEGO a annoncé la sortie d'une réplique de la mythique F2004, la monoplace qui lui avait permis de remporter son dernier titre mondial en survolant la saison avec notamment 12 victoires lors des 13 premières courses. « Célébrez l’âge d’or de la Formule 1 avec le set Ferrari F2004 et Michael Schumacher LEGO® Icons (11375). Construisez un modèle réduit de la voiture légendaire qui, avec Michael Schumacher au volant, a dominé la saison 2004. Cette réplique de Ferrari avec direction fonctionnelle, pneus rainurés et moteur V10 détaillé, inclut un présentoir affichant les détails et les statistiques du véhicule. La minifigurine de Michael Schumacher s’accompagne d’un casque, d’un trophée et d’un présentoir-podium avec une image et une citation du septuple champion du monde. Ce modèle fascinant constitue un superbe cadeau de fêtes ou d’anniversaire pour les fans de courses et les collectionneurs de F1. Découvrez la gamme dynamique de sets LEGO F1 (vendus séparément) conçus pour les adultes, les enfants et les familles. L’application LEGO Builder propose une expérience de construction enrichie avec visualisation en 3D, suivi de la progression et instructions numériques étape par étape. Contient 735 pièces », peut-on lire sur la fiche de vente sur le site de LEGO qui précise que le prix de vente est de 89,99€. La réplique de la Ferrari F2004 n'est toutefois pas encore disponible puisqu'elle est précommande. Pour commencer à la monter, il faudra attendre le 1er mars.