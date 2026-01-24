XV de France : Antoine Dupont pointe du doigt un gros problème

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Plus que quelques jours avant le début de l’édition 2026 du Tournoi des Six Nations. L’an dernier, le XV de France l’avait emporté, une campagne marquée par la grave blessure d’Antoine Dupont en mars. La star du Stade Toulousain est désormais de retour et se montre ambitieuse pour la suite, malgré un problème qu'il pointe du doigt.

C’est un rendez-vous très attendu par Antoine Dupont. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur (LCA) du genou droit en mars dernier lors du match opposant le XV de France à l’Irlande, le capitaine des Bleus va faire son grand retour en sélection à l’occasion du Tournoi des Six Nations qui débute le jeudi 5 février (21h10), contre la même Irlande.

« On a moins de matchs internationaux, donc moins d'expérience collective » Tenant du titre, le XV de France va tenter de faire le doublé, tout en ayant déjà en tête le prochain Mondial en 2027. Au total, 15 matchs internationaux sont prévus avant l’événement organisé en Australie. Pour Antoine Dupont, interrogé par Sud Radio, les Bleus doivent rapidement se mettre au niveau. « On n'a pas de temps quand on est avec la sélection. C'est toujours très compact, très précis parce qu'il faut être bon de suite. On n'a pas le temps de faire des matchs moyens », confie la star toulousaine, pointant du doigt un problème : « C'est toujours le problème du rugby français comparé à d'autres nations où on a moins de matchs internationaux, donc moins d'expérience collective. Il faut être performants de suite. Mais malgré ça, comme je le dis souvent, je pense qu'on a le potentiel pour le faire. Maintenant, à nous d'exploiter au maximum notre potentiel. Et le travail, il a déjà commencé. »