Succession de Deschamps : «C'est impossible pour moi», il renonce à l'équipe de France !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet avec la FFF, Didier Deschamps a décidé de quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Alors que Zinedine Zidane est le grandissime favori pour assurer sa succession, Hervé Renard a affirmé qu'il ne rêvait pas de reprendre les rênes des Bleus.

Didier Deschamps va disputer sa toute dernière compétition en tant que sélectionneur de l'équipe de France cet été. Sous contrat jusqu'au 31 juillet 2026, le technicien de 57 ans a décidé de laisser sa place après la Coupe du Monde.

Equipe de France : Hervé Renard ne se fait aucune illusion Depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane est libre de tout contrat. Espérant prendre la succession de Didier Deschamps, le Ballon d'Or 98 n'a jamais repris du service lorsque son deuxième mandat à la Maison-Blanche a pris fin. Alors que son compatriote français va quitter les Bleus cet été, Zinedine Zidane est destiné à le remplacer. Conscient de la situation, Hervé Renard n'espère même pas diriger l'équipe de France un jour.