Succession de Deschamps : «C'est impossible pour moi», il renonce à l'équipe de France !

En fin de contrat le 31 juillet avec la FFF, Didier Deschamps a décidé de quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Alors que Zinedine Zidane est le grandissime favori pour assurer sa succession, Hervé Renard a affirmé qu'il ne rêvait pas de reprendre les rênes des Bleus.
Didier Deschamps va disputer sa toute dernière compétition en tant que sélectionneur de l'équipe de France cet été. Sous contrat jusqu'au 31 juillet 2026, le technicien de 57 ans a décidé de laisser sa place après la Coupe du Monde.
Equipe de France : Hervé Renard ne se fait aucune illusion
Depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane est libre de tout contrat. Espérant prendre la succession de Didier Deschamps, le Ballon d'Or 98 n'a jamais repris du service lorsque son deuxième mandat à la Maison-Blanche a pris fin. Alors que son compatriote français va quitter les Bleus cet été, Zinedine Zidane est destiné à le remplacer. Conscient de la situation, Hervé Renard n'espère même pas diriger l'équipe de France un jour.
«Aujourd'hui, on connaît la suite»
« Il n'y a pas le rêve dans votre tête de devenir un jour sélectionneur de l'équipe de France ? Non, non, non. C'est impossible pour moi. J'ai une grande qualité, c'est la rigueur et après la lucidité. Donc il faut être lucide dans la vie. Aujourd'hui, on connaît la suite. Après, il y en a plein qui sont plus aptes que moi pour devenir sélectionneur. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là, il n'y a aucun débat », a affirmé Hervé Renard, actuel sélectionneur de l'Arabie Saoudite, présent dans l'émission Rothen s'enflamme (RMC Sport) ce jeudi.