Zidane et le Real Madrid : Le coup de fil qui va faire parler !

La campagne publicitaire d’Adidas pour les nouveaux modèles de crampons F50 et Predator suit son cours. Zinedine Zidane y a pris part, à l’instar de David Beckham ou encore de Paul Pogba pour ne citer qu’eux. En attendant l’équipe de France l’été prochain, Zidane n’en oublie pas son amour pour le Real Madrid au vu de la nature de sa sonnerie de téléphone.

Quelques jours après un premier spot publicitaire réunissant Ousmane Dembélé et Paul Pogba pour la promotion des nouveaux crampons F50 et Predator d’Adidas, une nouvelle publicité a été dévoilée ce jeudi par la marque allemande aux trois bandes. Et après les deux champions du monde tricolore, Adidas a sorti le grand jeu.

Zidane aux côtés de Beckham, Pogba et Kaka pour la dernière publicité Adidas Alessandro Del Piero, Xavi Hernandez, Kaka, Paul Pogba ou encore David Beckham ont tous pris part à une réunion téléphonique dont Zinedine Zidane est le leader dans sa mise en scène. Au début du spot, on aperçoit Zizou de dos prêt à répondre à son téléphone qui sonne. Un appel sortant dont Pogba est le destinataire.