CAN 2025 - Maroc/Sénégal : Une nouvelle bagarre est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La défaite du Maroc en finale de la CAN contre le Sénégal restera dans les annales par les évènements qui ont émaillé le match et la tentative des Sénégalais de quitter la pelouse après le penalty sifflé dans les arrêts de jeu. Un penalty toutefois raté par Brahim Diaz, sous le feu des critiques depuis. Mais Alvaro Arbeloa entend bien se battre pour son joueur.

Depuis son penalty raté en finale de la CAN contre le Sénégal, Brahim Diaz est sous le feu des critiques. Il faut qu'il avait la victoire finale au bout du pied, mais il a totalement raté sa panenka. Probablement très affecté par la situation, le numéro 10 du Maroc peut toutefois compter sur le soutien de ses coéquipier du Real Madrid et notamment sur son nouveau coach Alvaro Arbeloa qui compte se battre pour lui.

Arbeloa monte au créneau pour Brahim Diaz « Il a fait un tournoi exceptionnel. Si le Maroc est allé en finale, c’est en grande partie grâce à lui. J’ai très envie de l’accueillir et de lui donner une accolade. C’est un joueur avec beaucoup de qualités, capable de s’adapter à plusieurs postes dans notre jeu. Demain on se repose, jeudi on s’entraîne et il sera là. Les coéquipiers ont hâte de le revoir. Et ça, c’est ce qui me rend confiant pour l’avenir », a-t-il confié en conférence de presse avant d'évoquer sa situation personnelle.