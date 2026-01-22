Kylian Mbappé «a goûté au sang», l’incroyable annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d’un doublé ce mardi soir face à Monaco, Kylian Mbappé n’en finit plus d’affoler les compteurs depuis le début de la saison. L’attaquant du Real Madrid empile les buts, lui qui a notamment égalé le record de Cristiano Ronaldo de réalisations sur une année civile en 2025 avec la Casa Blanca. Frédéric Hermel a d’ailleurs fait une confidence sur le visage qu’on peut voir actuellement de Mbappé.

En 2025, Kylian Mbappé a poussé pour égaler le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile avec le Real Madrid. Le Français a ainsi écrit l’histoire au sein de la Casa Blanca et il ne compte clairement pas s’arrêter là, lui qui continuer d’affoler les compteurs. Visiblement, pour Mbappé, battre les records seraient désormais un objectif, ce qui n’était pas forcément le cas à son arrivée à Madrid.

« Ce n’était pas quelqu’un qui était fou pour les statistiques comme Cristiano Ronaldo » Qu’est-ce qui a donc changé chez Kylian Mbappé ? Pour AS, Frédéric Hermel a lâché une incroyable annonce : « Mbappé a goûté au sang ». Le journaliste a ensuite ajouté à propos du buteur du Real Madrid : « Ce qui a surpris les gens à Valdebedas quand Mbappé est arrivé la saison dernière, c’est que ce n’était pas quelqu’un d’aussi ambitieux comme on pouvait le penser. Ce n’était pas quelqu’un qui était fou pour les statistiques comme Cristiano Ronaldo ».