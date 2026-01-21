Zidane : «Intime», sa nouvelle relation en Espagne !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ancien correspondant en Espagne pour RMC et L’Équipe, Frédéric Hermel a eu une relation privilégiée avec Zinedine Zidane lors de ses années au Real Madrid. Proche de l’ancien capitaine de l’équipe de France dont il a même rencontré la famille, le journaliste refuse en revanche de se considérer comme un de ses intimes.

« Je sais que cela fait bizarre quand je le dis ainsi, mais Zizou a réellement changé ma vie. » Dans un entretien accordé au Point en 2019, Frédéric Hermel était revenu sur sa relation avec Zinedine Zidane. Au moment du transfert de ce dernier de la Juventus vers le Real Madrid à l’été 2001, le journaliste venait à peine de s’installer en Espagne, où il a été correspondant pour RMC et L’Équipe notamment.

« Je ne suis pas un intime de Zinedine Zidane » S’ils ont une relation forte, Frédéric Hermel ne se considère en revanche pas comme un intime de Zinedine Zidane. « Que les choses soient claires, je ne suis pas un intime de Zinedine Zidane. Je le connais bien, nous nous sommes beaucoup vus. Mais je suis et je reste journaliste », avait-il déclaré.