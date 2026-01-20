Puni, Kylian Mbappé a une réaction lunaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, en Ligue des Champions, Kylian Mbappé retrouve l’AS Monaco. Alors que le Français a été formé en Principauté, il y a également fait une partie de sa scolarité. Si l’attaquant du Real Madrid était alors un bon élève, il y a eu certains écarts de comportement. De quoi donner lieu à des punitions et des réactions inattendues de Mbappé.

Alors que les chemins de Kylian Mbappé et de l’AS Monaco se croisent à nouveau, avant la rencontre de Ligue des Champions face au Real Madrid, Monaco Matin est allé interroger Virginie Gollino, responsable de la scolarité au sein du club de la Principauté. Cette dernière a ainsi pu voir grandir Mbappé en tant qu’élève et forcément, elle a quelques anecdotes à raconter.

« Je suis arrivée au parking le soir, il était allongé sur ma voiture ! » C’est ainsi que Virginie Gollino a notamment compté la fois où elle avait puni Kylian Mbappé : « Je lui avais confisqué son portable que je devais garder 24 heures parce qu’on leur interdisait dans l’enceinte de l’établissement. Dans la foulée, j’appelle ses parents pour les prévenir. Aucun problème pour eux, ils étaient ok sur les punitions ». Mais voilà que celui qui était alors à l’AS Monaco n’était pas d’accord avec cette punition. Au point d’avoir une réaction inattendue. « Mais lui voulait absolument le récupérer et quand je suis arrivée au parking le soir, il était allongé sur ma voiture ! J’ai finalement démarré et il m’a laissé partir », a-t-elle révélé à propos de Kylian Mbappé.