Rencontre avec Zinedine Zidane : C'est le coup de foudre !

En 2004, l'AS Monaco se déplaçait sur la pelouse du Santiago Bernabeu afin de défier le Real Madrid des Galactiques. A cette époque, l'ASM possédait peu de joueurs expérimentés. Par conséquent, la rencontre avec les stars madrilènes fut vécue comme un choc par Edouard Cissé qui raconte la première fois qu'il a vu Zinedine Zidane et sa bande.

Ce mardi soir, l'AS Monaco se déplace sur la pelouse du Real Madrid. L'occasion de se remémorer l'un des plus grands exploits de l'histoire du football français. En 2004, le club du Rocher va effectivement éliminer les Galactiques de Zinedine Zidane, David Beckham, Luis Figo, Ronaldo ou encore Raul. Avant de s'imposer 3 buts à 1 à Louis II dans ce quart de finale retour de Ligue des champions, les Monégasques s'étaient inclinés à Madrid (2-4). Et Edouard Cissé reconnaît avoir été rapidement impressionné par Zizou et sa bande.

Edouard Cissé impressionné par les Galactiques « Là, tu vois arriver une équipe en blanc immaculé, un peu comme des anges. Tu les repères un à un : Zidane, Raul, Ronaldo, Figo, Beckham, Roberto Carlos… Tu avais l’impression que les mecs n’avaient pas les mêmes muscles que toi. Ils avaient des cuisses deux fois plus larges. On faisait gringalets à côté », raconte-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.