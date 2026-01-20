Une star harcelée, Mbappé sort du silence

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, la victoire acquise samedi en Liga contre Levante n'a pas vraiment suffi à apaiser la colère des socios merengue qui n'avaient toujours pas digéré les désillusions en Coupe du roi et en Supercoupe d'Espagne face à Albacete et au FC Barcelone (3-2 pour chacune des rencontres). De quoi les inciter à conspuer des joueurs d'Alvaro Arbeloa en particulier à l'instar de Vinicius Jr. Ce que n'a pas accepté Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a témoigné d'une scène très habituelle au Santiago Bernabeu samedi dernier lorsque les résultats sportifs ne suivent pas. En effet, après deux éliminations en Supercoupe d'Espagne et en Coupe du roi contre le FC Barcelone et Albacete (3-2 à chaque fois), les joueurs du Real Madrid étaient hués à l'annonce de leurs noms avant le coup d'envoi face à Levante (2-0). Et tout particulièrement Vinicius Jr et Jude Bellingham pour ne citer qu'eux.

«On ne doit pas pointer du doigt un joueur en particulier» En conférence de presse ce lundi avant la réception de l'AS Monaco au Bernabeu mardi pour la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions, Kylian Mbappé a condamné les huées visées et demandent aux socios du Real Madrid qu'aucun joueur, y compris lui, ne soit épargné dans ces moments. « Les sifflets, moi... Je pense que je les comprends. Je les comprends. Avant d'être footballeur, j'étais un jeune et quand je n'étais pas content, je critiquais les joueurs et, si j'étais sur le terrain, je sifflais. Je comprends, parce que nous ne faisons pas les choses correctement. Ce qui ne m'a pas plu, c'est que si les gens sifflent, ils devraient siffler toute l'équipe. On ne doit pas pointer du doigt un joueur en particulier. Nous jouons mal en tant qu'équipe et nous avons la personnalité nécessaire pour changer cela sur le terrain. Je ne pense pas que les supporters du Real Madrid soient contre nous. Ils sont en colère, mais je suis sûr qu'ils reviendront vers nous ».