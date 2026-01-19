Kylian Mbappé : Il annonce une séparation inévitable !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Toutefois, la Maison-Blanche est à la peine depuis l'arrivée de l'attaquant français. D'après Bertrand Latour, le club merengue doit se séparer de l'une de ses vedettes s'il veut retrouver de sa superbe.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. Lié à l'écurie parisienne jusqu'au 30 juin 2024, l'international français a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a près d'un an et demi.

L'arrivée de Kylian Mbappé a chamboulé le Real Madrid ? Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid est en difficulté. Interrogé dans l'émission le Canal Football Club, Bertrand Latour a donné une solution pour que la Maison-Blanche retrouve de sa superbe.