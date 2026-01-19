Kylian Mbappé : Le jackpot à 81M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En quittant le PSG pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a dû accepter de revoir à la baisse son salaire. Malgré cet effort, le Français n'en reste pas moins l'un des joueurs de football les mieux payés à l'heure actuelle. De plus, si on ajoute à cela les différents revenus complémentaires de Mbappé, c'est un joli pactole qu'il aurait touché en 2025.

Qui est l'athlète le mieux payé du monde ? Depuis qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite et Al-Nassr, Cristiano Ronaldo détient cette étiquette. C'était encore le cas en 2025 selon les informations de Sportico. Au total, l'an dernier, le quintuple Ballon d'Or aurait perçu près de 223M€.

81M€ pour Mbappé en 2025 ! Et voilà que si on descend un peu plus bas dans ce classement, on peut retrouver Kylian Mbappé. Si l'attaquant du Real Madrid était 10ème en 2024, le voilà à la 12ème place sur l'année 2025. Le Français a d'ailleurs gagné un peu moins, mais il aurait tout de même bien rempli le compte en banque puisque c'est un total d'environ 81M€ qu'il aurait perçu l'an dernier.