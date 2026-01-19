Kylian Mbappé : Le jackpot à 81M€ !

En quittant le PSG pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a dû accepter de revoir à la baisse son salaire. Malgré cet effort, le Français n'en reste pas moins l'un des joueurs de football les mieux payés à l'heure actuelle. De plus, si on ajoute à cela les différents revenus complémentaires de Mbappé, c'est un joli pactole qu'il aurait touché en 2025.
Qui est l'athlète le mieux payé du monde ? Depuis qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite et Al-Nassr, Cristiano Ronaldo détient cette étiquette. C'était encore le cas en 2025 selon les informations de Sportico. Au total, l'an dernier, le quintuple Ballon d'Or aurait perçu près de 223M€.
81M€ pour Mbappé en 2025 !
Et voilà que si on descend un peu plus bas dans ce classement, on peut retrouver Kylian Mbappé. Si l'attaquant du Real Madrid était 10ème en 2024, le voilà à la 12ème place sur l'année 2025. Le Français a d'ailleurs gagné un peu moins, mais il aurait tout de même bien rempli le compte en banque puisque c'est un total d'environ 81M€ qu'il aurait perçu l'an dernier.
Le top 10 des athlètes les mieux payés !
Quid du reste de ce classement des athlètes les mieux payés du monde ? Bien loin des 223M€ de Cristiano Ronaldo, le boxeur Canelo Alvarez est 2ème avec 117M€. Viennent ensuite Lionel Messi, Juan Soto et LeBron James avec quasiment 110M€. Karim Benzema se classe lui 6ème avec 99M€, juste devant Stephen Curry (90M€), Shohei Ohtani (87M€), Kevin Durant (86M€) et Jon Rahm (86M€) qui ferme le top 10.