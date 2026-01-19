Kylian Mbappé avec Cristiano Ronaldo : Le coup légendaire !

Pierrick Levallet

Alors qu’il devait être forfait, Kylian Mbappé a finalement joué contre Levante ce samedi. Et la star du Real Madrid a même marqué son 19e but de la saison en Liga. L’attaquant de 27 ans pointe une moyenne de plus d’un but par match sur cet exercice 2025-2026, et a par la même occasion dépassé un record d’un certain Cristiano Ronaldo.

Le 31 décembre, le Real Madrid avait annoncé une blessure de Kylian Mbappé. Touché au genou, l’attaquant de 27 ans devait être absent pour une durée de trois semaines. L’international français avait finalement fait son retour contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne. Le natif de Bondy avait toutefois manqué le match contre Albacete en Coupe du Roi et devait même être laissé sur la touche contre Levante ce week-end.

Mbappé a encore dépassé Cristiano Ronaldo Mais finalement, Kylian Mbappé a disputé l’intégralité de la rencontre de ce samedi et a même été buteur. Comme le rapporte MARCA, l’ancien du PSG a marqué son 19e but de la saison en Liga, en 19 rencontres. Sa moyenne s’améliore d’ailleurs sur l’ensemble de l’exercice 2025-2026. Par la même occasion, le champion du monde 2018 a battu un record d’un certain Cristiano Ronaldo pendant son séjour dans la capitale espagnole.