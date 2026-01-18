Kylian Mbappé : La grosse frayeur en public !

Amadou Diawara

Ce samedi, le Real Madrid a affronté Levante en Liga. Forfait pour le déplacement à Albacete trois jours plus tôt, Kylian Mbappé a disputé l'intégralité de la partie. Pourtant, le numéro 10 merengue s'est fait une belle frayeur à l'échauffement, victime de douleurs à la cheville droite à la suite d'un coup.

Le 31 décembre dernier, le Real Madrid a annoncé que Kylian Mbappé souffrait d'une entorse du genou gauche. S'il devait manquer trois semaines de compétition, le numéro 10 de la Maison-Blanche est tout de même entré en jeu lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne, perdue face au FC Barcelone (3-2, le 11 janvier).

Real-Levante : Mbappé a reçu un coup à la cheville Forfait pour le déplacement à Albacete en huitième de finale de la Coupe du Roi (défaite 3-2, le 14 janvier), Kylian Mbappé était de retour pour la réception de Levante ce samedi. Toutefois, le numéro 10 du Real Madrid s'est fait une belle frayeur peu avant le coup d'envoi de la rencontre.