Bixente Lizarazu et Claire Keim : La grande décision dans le couple

C’est un couple people qui ne veut pas être dans la lumière. Cela fait vingt ans que l’actrice Claire Keim partage la vie de l’ancien footballeur Bixente Lizarazu, deux personnalités discrètes qui souhaitent le rester. En 2013, le consultant de TF1 avait évoqué sa « vie très peinarde » avec sa compagne.

Ensemble depuis 2006, et leur rencontre lors d’un spectacle des Enfoirés, Bixente Lizarazu et Claire Keim s’apprêtent à fêter les vingt ans de leur histoire d’amour. Une couple aussi soudé que discret, puisque les deux tourtereaux font rarement parler deux. En 2013, l’ancien footballeur de l’équipe de France s’était prononcé sur le sujet.

« Nous ne communiquons jamais » « Il nous arrive de faire des apparitions en public mais nous ne communiquons jamais et nous n’avons pas l’intention de le faire, avait indiqué Lizarazu au sujet de son histoire avec l’actrice et chanteuse Claire Keim, dans un entretien accordé au Républicain Lorrain. On a une vie très peinarde et très agréable au pays basque qui nous permet d’être tranquilles. »