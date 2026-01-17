Zidane revient au Real Madrid : Il dévoile les coulisses de son retour !

Alexis Brunet

Par deux fois, Zinédine Zidane avait été nommé entraîneur de l’équipe première du Real Madrid. Le premier mandat du Français avait eu lieu en 2016 et il avait remplacé Rafael Benitez à l’époque. Lors d’un entretien sur YouTube, le champion du monde 1998 est revenu sur ce moment qui a changé sa carrière.

Tout comme Alvaro Arbeloa, Zinédine Zidane avait lui aussi commencé sa mission comme entraîneur du Real Madrid par un remplacement en cours de saison. Le technicien français avait pris la place de Rafael Benitez, qui avait été remercié pour cause de mauvais résultats. Deux ans après la fin de son aventure d’adjoint avec Carlo Ancelotti, le champion du monde faisait alors son retour au sein de l’équipe première madrilène.

« J’avais une petite appréhension » Dans un entretien sur YouTube accordé à son ancien adjoint Hamidou Msaidie, Zinédine Zidane est revenu sur son arrivée à la tête de l’équipe première du Real Madrid. Malgré le fait qu’il connaissait très bien la maison, le Français avait alors eu une petite appréhension. « Elle (la transition, ndlr) se fait naturellement. Tu as une petite appréhension. (…) Sincèrement, j’avais une petite appréhension mais je savais où j’arrivais. Je savais dans quoi je m’embarquais. On avait la meilleure équipe du monde. J’ai vu les joueurs et j’ai su qu’en travaillant bien, on pouvait accomplir de grandes choses, et c’est ce qui s’est passé. »