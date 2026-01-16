Deschamps : La bombe lâchée pour Zinedine Zidane !

Alexis Brunet

Alors que la Coupe du monde va avoir lieu à la fin de la saison, on ne sait pas encore officiellement qui remplacera Didier Deschamps après la compétition à la tête de l’équipe de France. Philippe Diallo n’a pas voulu confirmer la piste Zinédine Zidane, mais des discussions secrètes existeraient déjà entre les différentes parties.

L’été prochain, l’équipe de France disputera la Coupe du monde du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. Une compétition qui sera la dernière de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Le sélectionneur a déjà annoncé la nouvelle il y a plusieurs mois, mais on ne connait pas encore le nom de son successeur.

La FFF veut prendre son temps Lors d’une interview accordée à L’Équipe, Philippe Diallo, le président de la FFF, avait abordé l’après-Didier Deschamps. Il avait notamment affirmé vouloir prendre son temps pour nommer un successeur à DD, tout en évoquant la piste Zinédine Zidane. « On verra bien à ce moment-là. Il peut se passer plein de choses qui ne seraient pas celles que les gens attendent. Maintenant, je l'ai dit, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Zinédine Zidane, à la fois pour ce qu'il a apporté au football français et pour ce qu'il a aussi démontré en tant qu'entraîneur, en gagnant des trophées. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, on va préparer la Coupe du monde. »