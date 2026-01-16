Greenwood - PSG : Le coup de pression annoncé à l'OM ! 

Alexis Brunet

Depuis son arrivée à l’OM, Mason Greenwood s’est imposé comme le meilleur joueur du club phocéen. L’Anglais fait beaucoup de bien offensivement à Marseille, mais il n’est pas irréprochable d’un point de vue défensif. Selon Roberto De Zerbi, l’ancien attaquant de Manchester United doit notamment prendre exemple sur le PSG où tous les joueurs ont l’habitude de courir et de faire les efforts défensifs.

Actuellement, du haut de ses onze réalisations, Mason Greenwood est le meilleur buteur de Ligue 1. Le joueur de l'OM devance Joaquín Panichelli (10 buts) et Estéban Lepaul (9 buts). Le Marseillais brille donc pour ce qui est de l’aspect offensif, mais ce n’est pas tout à fait ça du côté défensif.

« Tout le monde doit courir aussi » Ce vendredi, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse et il a abordé le cas Mason Greenwood. Le technicien de l’OM est très content de son attaquant, mais il aimerait le voir courir un peu plus, comme peuvent le faire les joueurs du PSG, par exemple. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Greenwood, s'il va bien et qu'il se sent bien et qu'il joue avec générosité, il joue toujours dans mon équipe. Pareil pour Gouiri, Paixão Comme le disait RMC avec le carton orange, le foot évolue et tout le monde court. Au PSG, à Arsenal, à Manchester City, tout le monde court. Alors nous, à Marseille, comme on est en-dessous d'eux, tout le monde doit courir aussi. »