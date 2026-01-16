«Un joueur fort» : De Zerbi annonce un gros transfert à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a notamment été interrogé sur l'éventuelle arrivée d'Himad Abdelli à l'OM. Ironie du sort, le club phocéen affronte Angers ce week-end en Ligue 1. Et le technicien italien ne tarit pas d'éloges sur celui qui pourrait être son prochain joueur.

Après avoir encaissé 25M€ grâce au transfert de Robinio Vaz qui a rejoint l'AS Roma, l'OM va pouvoir accélérer sur son mercato et renforcer son effectif. Dans cette optique, la piste la plus chaude mène à l'Angevin Himad Abdelli pour lequel le club marseillais aurait entamé des négociations. D'ailleurs, l'OM affronte le SCO ce week-end en Ligue 1, l'occasion pour Roberto De Zerbi d'évoquer cette piste

De Zerbi s'enflamme pour Abdelli « Abdelli est un joueur fort, comme d’autres joueurs d’Angers. Je ne sais pas s’il jouera ou non. Honnêtement, je n’aime pas parler des joueurs des autres équipes par respect. Je dois rester concentré sur mon équipe. Si des joueurs forts ne jouent pas chez l’adversaire, tant mieux pour nous, mais notre approche reste la même », assure-t-il en conférence de presse avant d'évoquer plus généralement le match contre Angers.