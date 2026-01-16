«Un joueur fort» : De Zerbi annonce un gros transfert à l'OM !

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a notamment été interrogé sur l'éventuelle arrivée d'Himad Abdelli à l'OM. Ironie du sort, le club phocéen affronte Angers ce week-end en Ligue 1. Et le technicien italien ne tarit pas d'éloges sur celui qui pourrait être son prochain joueur.
Après avoir encaissé 25M€ grâce au transfert de Robinio Vaz qui a rejoint l'AS Roma, l'OM va pouvoir accélérer sur son mercato et renforcer son effectif. Dans cette optique, la piste la plus chaude mène à l'Angevin Himad Abdelli pour lequel le club marseillais aurait entamé des négociations. D'ailleurs, l'OM affronte le SCO ce week-end en Ligue 1, l'occasion pour Roberto De Zerbi d'évoquer cette piste
De Zerbi s'enflamme pour Abdelli
« Abdelli est un joueur fort, comme d’autres joueurs d’Angers. Je ne sais pas s’il jouera ou non. Honnêtement, je n’aime pas parler des joueurs des autres équipes par respect. Je dois rester concentré sur mon équipe. Si des joueurs forts ne jouent pas chez l’adversaire, tant mieux pour nous, mais notre approche reste la même », assure-t-il en conférence de presse avant d'évoquer plus généralement le match contre Angers.
«C'est un joueur fort»
« Ce n’est pas seulement parce qu’une équipe joue bien qu’elle est en haut du classement. Il n’y a aucun match simple en Ligue 1. Chaque équipe a ses propres caractéristiques. Angers a cette particularité par rapport à d’autres équipes du bas ou du milieu de tableau. C’est une équipe qui joue très bien au football, même si cela ne veut pas dire qu’elle est en haut du classement », ajoute Roberto De Zerbi.