Officiel : Rupture à l’OM, un nouveau départ est annoncé !

Ce n’est plus de l’ordre de la spéculation. Robinio Vaz est officiellement devenu un joueur de la Roma. L’OM et les dirigeants romains ont trouvé un terrain d’entente pour une opération à 25M€. Un nouveau chapitre dans la jeune carrière de l’attaquant français de 18 ans. Et il se trouve qu’il a beaucoup de choses à prouver comme il l’a lui-même reconnu.

L’Olympique de Marseille a été un point d’ancrage important dans la jeune carrière de Robinio Vaz. Du haut de ses 18 ans et après deux années passées à l’OM avec la réserve et l’équipe première gérée par Roberto De Zerbi, l’avant-centre formé au FC Sochaux-Montbéliard s’est envolé pour la capitale italienne. A la Roma, l’attaquant U20 de l’équipe de France va relever un nouveau défi après quelques mois passés en Ligue 1 dans la cité phocéenne.

«Je voulais remercier le club et la famille Friedkin de m’avoir ramené jusqu’ici» Les dirigeants de l’OM et leurs homologues de la Roma se sont mis d’accord sur une indemnité de transfert de 25M€ pour la jeune pépite tricolore. Aux médias du club romain en parallèle de l’officialisation de son arrivée, Robinio Vaz n’a pas boudé son plaisir d’avoir traversé les Alpes pour devenir un joueur des Giallorossi. « Je suis déjà très content d’être ici. Je voulais remercier le club et la famille Friedkin de m’avoir ramené jusqu’ici ».