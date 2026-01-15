Transfert à l'OM : La grosse surprise avec Zidane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour en Espagne après avoir disputé la première CAN de sa carrière, Luca Zidane pourrait bien découvrir une mauvaise surprise. Et pour cause, Grenade chercherait à recruter un nouveau gardien de but afin de concurrencer le portier des Fennecs. Dans cette optique, Ruben Blanco, qui n'entre plus dans les plans de l'OM, ferait partie des pistes étudiées.

Pour sa première compétition internationale, Luca Zidane était titulaire dans les buts de l'Algérie durant la CAN qui se déroule actuellement au Maroc. Les Fennecs ont été éliminés par le Nigéria en quart de finale, ce qui a donc permis au fils du Ballon d'Or 1998 de rentrer plus tôt que prévu à Grenade où il pourrait toutefois avoir une mauvaise surprise.

Ruben Blanco visé pour concurrencé Luca Zidane ? En effet, selon les informations du média andalou Ideal, Grenade cherche à recruter un nouveau gardien de but afin de mettre la pression sur Luca Zidane. Dans cette optique, la priorité semble se porter sur José Antonio Caro, gardien de Las Palmas, mais Ruben Blanco serait également convoité. Il faut dire que le troisième gardien de l'OM n'entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi et se retrouve barré par la concurrence de Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange.