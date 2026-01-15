Transfert de dernière minute : La surprise du PSG a fuité ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cet hiver, c’est le calme plat à Paris. Que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, l’effectif de Luis Enrique n’a pas bougé. Et malgré un intérêt pour un style de joueur évoqué dans L’Équipe ce jeudi, la situation aurait des chances de rester inchangée d’ici à ce que le rideau tombe sur le mercato...

En l’espace d’un an et donc de deux sessions et demi de transferts, les hauts décideurs du Paris Saint-Germain n’ont enregistré que quatre renforts. Celui de Khvicha Kvaratskhelia à l’hiver dernier ainsi que les signatures de Renato Marin, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi à la dernière intersaison. Et puis c’est tout.

Pas de mouvement avant la fin du mercato, à moins que… Cependant, la fatigue et les blessures musculaires minent la saison du PSG qui a notamment été éliminé dès le stade des 1/16èmes de finale de Coupe de France cette semaine face au Paris FC (0-1), ce qui n’était plus arrivé depuis 2014 à ce stade de la compétition. A deux semaines de la fin du marché des transferts qui fermera ses portes le 2 février, il n’y a aucun dossier chaud en cours dans les bureaux des dirigeants du PSG d’après L’Équipe.