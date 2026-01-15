Luis Enrique : Le plan drague loin du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après plus d’une décennie sur les bancs de touche, Luis Enrique a eu l’opportunité de prendre les rênes d’un des cadors de la Premier League. En 2023, avant de s’installer à Paris en acceptant l’offre du PSG, l’ancien sélectionneur de l’Espagne était approché par Chelsea. En vain, comme le raconte un journaliste ami proche de l’Espagnol.

Luis Enrique a pris la décision de succéder à Christophe Galtier le 5 juillet 2023 après la seule et unique pige du champion de France 2021 avec le LOSC au PSG. Six mois s’étaient écoulés entre son départ de la sélection espagnole post Coupe du monde au Qatar et sa nomination au Paris Saint-Germain. Avant d’accepter le job offert par le tandem Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, Luis Enrique a eu un entretien… du côté de Londres.

«Il a eu un entretien très concluant avec Clearlake à Cobham pour le job de Chelsea» Une valse perpétuelle d’entraîneurs se passe à Chelsea. La faute à l’impatience des propriétaires du club londonien, à savoir Clearlake. Graham Hunter, ami proche de Luis Enrique avec lequel il a travaillé sur le documentaire Vous n’en savez foutre rien pour Movistar+, a fait une révélation sur talkSPORT sur ladite entrevue datant de 2023. « Je suis un ami proche de Luis Enrique. Avant qu’il accepte le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain, il a eu un entretien très concluant avec Clearlake à Cobham pour le job de Chelsea. Et il a dit « je ne prends pas ce job » ».