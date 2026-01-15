Transfert record : Le PSG tente un énorme coup en Angleterre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le PSG ait prévu d'être discret cet hiver, cela n'empêche pas Luis Campos de travailler en coulisses pour l'été prochain. Dans cette optique, le club parisien s'intéresserait notamment à Enzo Fernandez qui a longtemps été le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League, et qui est toujours le transfert record à Chelsea.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG n'a pas l'intention de recruter durant le mercato d'hiver. Cependant, le club de la capitale prépare déjà la saison prochaine et pourrait envisager de recruter au milieu de terrain où la profondeur de l'effectif pose parfois problème derrière le trio Vitinha-Joao Neves-Fabian Ruiz.

Le PSG dans le coup pour Enzo Fernandez ? Dans cette optique, le PSG est à la recherche d'un gros coup, et selon les informations de L'EQUIPE, Enzo Fernandez est l'une des pistes étudiées par Luis Campos. Recruté pour 121M€ en janvier 2023, le milieu de terrain argentin était encore le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League jusqu'à l'été 2025 de folie de Liverpool qui a lâché 125M€ sur Florian Wirtz puis 145M€ pour recruter Alexander Isak. Enzo Fernandez reste toutefois le transfert record de Chelsea.