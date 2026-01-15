Mercato : Le nouveau Pogba arrive à Paris ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà intéressé l’été dernier, le Paris FC est toujours sur la piste de Patrick Zabi. Le Stade de Reims réclamerait 25M€ pour se séparer du milieu de terrain âgé de 19 ans, qui aurait même déjà parlé à Jürgen Klopp, directeur mondial du football pour le groupe Red Bull. Toutefois, Manchetser United serait également intéressé et verrait en lui le nouveau Paul Pogba.

Après avoir échoué à plusieurs reprises l’été dernier, le Paris FC pense toujours à Patrick Zabi. Comme indiqué par Le 10 Sport au mois de septembre dernier, le PFC avait déjà prévu de revenir à la charge cet hiver afin de s’attacher les services de l’Ivoirien, sous contrat jusqu’en juin 2030 avec le Stade de Reims.

Le Paris FC ne lâche pas Zabi Cela semble se confirmer puisque, d’après les informations du journaliste Sacha Tavolieri, le Paris FC a bien l’intention de de nouveau tenter sa chance cet hiver. Trois offres auraient déjà été formulées au Stade de Reims en décembre. La dernière en date serait d’un montant de 15M€, plus 10M€ de bonus.