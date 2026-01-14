Transfert : Urgence au PSG, un accord est trouvé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027, Fabian Ruiz devrait prolonger avec le PSG. En effet, l'international espagnol aurait un accord de principe avec la direction parisienne. Désormais, il ne resterait plus que quelques détails à régler entre les parties avant de conclure le renouvellement de bail de Fabian Ruiz.

Etincelant sous les couleurs du Napoli, Fabian Ruiz a alarmé la direction du PSG. A tel point que les Parisiens ont dégainé une offre à hauteur de 22,5M€ lors de l'été 2022. Une proposition acceptée par les Azzurri.

Prolongation de Ruiz : Accord de principe avec le PSG