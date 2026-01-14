PSG : C'est confirmé pour le transfert de Doué !

Très en vue chez les Espoirs du PSG, Eddy Doué aurait tapé dans l'œil de la direction de l'Estrela Amadora. En effet, le pensionnaire de la première division portugaise serait emballé par l'idée de recruter le crack de 20 ans. En fin de contrat le 30 juin 2026, Eddy Doué pourrait donc quitter le PSG dès cet hiver.
Mercato - PSG : Eddy Doué est dans le viseur de l'Estrela Amadora
Selon les informations de L'Equipe, divulguées ce mardi après-midi, Eddy Doué pourrait quitter le PSG lors de ce mercato hivernal. En effet, plusieurs clubs européens seraient emballés par l'idée de recruter le crack de 20 ans. Plus précisément, Eddy Doué serait suivi de près par l'Estrela Amadora et un club français, dont l'identité n'a pas filtré. D'ailleurs, ces deux écuries auraient déjà lancé les négociations pour mener ce dossier à bien.
Transfert au PSG : Eddy Doué a la cote en France
Ce mercredi matin, O Jogo a confirmé la tendance. A en croire le média portugais, l'Estrela en pincerait bien pour Eddy Doué. En fin de contrat le 30 juin 2026, le jeune milieu de terrain pourrait donc migrer vers Amadora pour 0€ cet été, même si un transfert cet hiver ne serait pas à exclure. Par ailleurs, O Jogo ajoute que plusieurs clubs français sont également sur les rangs d'Eddy Doué. Affaire à suivre...