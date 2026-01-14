PSG : C'est confirmé pour le transfert de Doué !

Amadou Diawara

Très en vue chez les Espoirs du PSG, Eddy Doué aurait tapé dans l'œil de la direction de l'Estrela Amadora. En effet, le pensionnaire de la première division portugaise serait emballé par l'idée de recruter le crack de 20 ans. En fin de contrat le 30 juin 2026, Eddy Doué pourrait donc quitter le PSG dès cet hiver.

En fin de contrat le 30 juin 2026, Eddy Doué quittera le PSG librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alerté par la situation du cousin de Désiré Doué, l'Estrela Amadora souhaiterait en profiter pour le recruter cette année.

Mercato - PSG : Eddy Doué est dans le viseur de l'Estrela Amadora Selon les informations de L'Equipe, divulguées ce mardi après-midi, Eddy Doué pourrait quitter le PSG lors de ce mercato hivernal. En effet, plusieurs clubs européens seraient emballés par l'idée de recruter le crack de 20 ans. Plus précisément, Eddy Doué serait suivi de près par l'Estrela Amadora et un club français, dont l'identité n'a pas filtré. D'ailleurs, ces deux écuries auraient déjà lancé les négociations pour mener ce dossier à bien.