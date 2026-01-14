Mercato : Ce phénomène va signer au PSG !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2027, Senny Mayulu ne devrait pas quitter le PSG de si tôt. Formé à Paris, le crack de 19 ans devrait bientôt parapher un nouveau bail avec le club de la capitale. En effet, les hautes sphères du PSG souhaiteraient offrir un contrat d'une longue durée à Senny Mayulu.

Formé au PSG, Senny Mayulu est déjà un membre à part entière de l'équipe première. A seulement 19 ans, le crack français est utilisé régulièrement par Luis Enrique depuis de longs mois. Et alors qu'il enchaine les performances de hautes volées, Senny Mayulu devrait bientôt être récompensé.

Le PSG veut offrir un contrat d'une longue durée à Mayulu Selon les informations de RMC Sport, la direction du PSG souhaiterait offrir une prolongation d'une longue durée à Senny Mayulu, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2027. En effet, le club de la capitale voudrait faire grandir son prodige, plaçant de grands espoirs autour de lui. Son potentiel étant jugé très élevé.