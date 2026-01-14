Dembélé - Mbappé : Le coup de folie du PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Ousmane Dembélé est encore sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, voilà qu’il est actuellement question d’une prolongation pour le Ballon d’Or. En effet, le club de la capitale aimerait offrir un nouvel bail à son numéro 10, mais encore faut-il se mettre d’accord, notamment en ce qui concerne le prochain salaire de Dembélé. Le PSG doit-il alors faire une folie ?

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé recevait le Graal pour un joueur de football : le Ballon d'Or. Après la saison exceptionnelle du PSG, le Français était ainsi consacré. Fort d'un nouveau statut, il entendrait d'ailleurs bien en profiter au moment de négocier un nouveau contrat avec le club de la capitale. En effet, alors que Paris voudrait prolonger Dembélé, ce dernier se montrerait très gourmand pour ce qui est de son salaire, souhaitant ainsi être payé à la hauteur de ce qu'il estime être juste pour un Ballon d’Or.

Dembélé réclame 60M€ par an au PSG ? Prolongera ? Ne prolongera pas au PSG ? Telle est donc actuellement la question pour Ousmane Dembélé. Alors que les négociations devraient durer encore quelques semaines, pour le moment, ça bloquerait au niveau du salaire pour le champion du monde 2018 et Ballon d’Or 2025. Ainsi, comme ça avait été révélé par Footmercato, le PSG avait fait une première offre à Dembélé à hauteur de 30M€ par an. Une proposition refusée par le numéro 10 parisien qui réclamerait le double, soit 60M€ par an.