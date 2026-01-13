Nouvel attaquant à l’OM : Il vend la mèche !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie après avoir refusé une offre de prolongation de l’OM, Robinio Vaz est attendu à l’AS Rome, qu’il va rejoindre dans le cadre d’un transfert estimé à 25M€. Une somme que Marseille devrait utiliser pour se renforcer mais, selon le journaliste Fabrice Hawkins, recruter un nouvel attaquant n’est pas forcément la priorité.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux contre 200 000€, Robinio Vaz va quitter l’OM dans le cadre d’une opération estimée à 25M€ bonus compris. Un accord a été trouvé avec l’AS Rome pour le transfert de l’attaquant âgé de 18 ans, qui avait refusé une offre de prolongation du club olympien.

Pas d’attaquant pour remplacer Vaz ? Selon Fabrice Hawkins, l’OM a négocié 10% sur une future plus-value et Robinio Vaz va s’engager jusqu’en juin 2031 avec la Louve. Le journaliste de RMC ajoute que Marseille a l’intention de se renforcer après avoir bouclé cette vente, mais ne compte pas forcément recruter un autre attaquant. D’après Ben Jacobs, Jeff Ekhator (19 ans, Genoa) serait tout de même suivi par la direction olympienne.