Transfert à l’OM : Les grandes manoeuvres pour recruter un nouveau buteur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir trouvé un accord avec l’AS Rome pour le transfert de Robinio Vaz, l’OM a peut-être déjà identifié son remplaçant. Marseille serait sur la piste de Jeff Ekhator, âgé de 19 ans et évoluant au Genoa. Le club olympien aurait déjà discuté avec l’Italien, dont les Rossoblù pourraient accepter de se séparer contre 20-25M€.

Après seulement une quinzaine de matchs disputés en Ligue 1, Robinio Vaz va déjà quitter l’OM, qu’il avait rejoint à l’été 2024 en provenance de Sochaux. L’attaquant âgé de 18 ans est attendu à l’AS Rome, où il devrait signer un contrat de quatre ans et demi, dans le cadre d’un transfert estimé à 25M€ bonus compris.

L’OM discute avec Ekhator Dans le même temps, l’OM aurait commencé à s’intéresser à un autre attaquant. En effet, d’après les informations du journaliste Ben Jacobs pour GIVEMESPORT, Marseille ferait partie des clubs intéressés par Jeff Ekhator, sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Genoa.