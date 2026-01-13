Transfert à l’OM : Les grandes manoeuvres pour recruter un nouveau buteur !

Après avoir trouvé un accord avec l’AS Rome pour le transfert de Robinio Vaz, l’OM a peut-être déjà identifié son remplaçant. Marseille serait sur la piste de Jeff Ekhator, âgé de 19 ans et évoluant au Genoa. Le club olympien aurait déjà discuté avec l’Italien, dont les Rossoblù pourraient accepter de se séparer contre 20-25M€.
Après seulement une quinzaine de matchs disputés en Ligue 1, Robinio Vaz va déjà quitter l’OM, qu’il avait rejoint à l’été 2024 en provenance de Sochaux. L’attaquant âgé de 18 ans est attendu à l’AS Rome, où il devrait signer un contrat de quatre ans et demi, dans le cadre d’un transfert estimé à 25M€ bonus compris.
L’OM discute avec Ekhator
Dans le même temps, l’OM aurait commencé à s’intéresser à un autre attaquant. En effet, d’après les informations du journaliste Ben Jacobs pour GIVEMESPORT, Marseille ferait partie des clubs intéressés par Jeff Ekhator, sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Genoa.
Le Genoa demande entre 20 et 25M€
Des discussions auraient même déjà eu lieu entre l’attaquant âgé de 19 ans et l’OM. La possibilité de le recruter, puis le prêter au Genoa, aurait été étudiée, bien qu’aucune offre officielle n’ait été faite pour le moment. Brentford, l’AS Rome et l’Atalanta serait également intéressés par le joueur, qui pourrait partir cet hiver ou l’été prochain contre une offre comprise entre 20 et 25M€.