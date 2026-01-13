Transfert à l'OM : La presse italienne annonce un rebondissement !

Axel Cornic

Le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis plus d’une dizaine de jours et l’Olympique de Marseille est assez calme. Mais ça pourrait bien s’emballer enfin, puisque le club phocéen négocierait actuellement le départ de Robinio Vaz, jeune espoir au poste d’attaquant qui devrait rejoindre l’AS Roma.

Ça pourrait bien être le premier gros coup de ce mercato. Alors que tout le monde voulait savoir quelle allait être la première recrue hivernale de l’OM, c’est plutôt vers un départ qu’on semble se diriger. Plusieurs sources en France comme en Italie assurent en effet que Robinio Vaz serait à deux doigts de s’engager avec l’AS Roma.

Robinio Vaz file à la Roma D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le directeur sportif romain Frederic Massara aurait fait la différence ces dernières heures, notamment auprès du joueur et de son entourage. Un accord total aurait été trouvé, avec Robinio Vaz qui serait attendu à Rome pour signer un contrat jusqu’en 2031 et l’OM qui devrait donc récupérer 25M€ bonus compris d’un prêt avec option d’achat obligatoire.