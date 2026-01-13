Rupture à l’OM : Benatia prépare son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Six mois seulement après son arrivée libre en provenance du LOSC, Angel Gomes pourrait déjà quitter l’OM. Le milieu de terrain âgé de 25 ans a déçu et Medhi Benatia a prouvé par le passé qu’il n’hésitait pas à se séparer rapidement des joueurs qui ne donnent pas satisfaction. En ce sens, des clubs anglais ont manifesté leur intérêt pour le joueur formé à Manchester United.

Il y a un an, l’OM se séparait de Lilian Brassier, Ismaël Koné et Elye Wahi six mois seulement après avoir rejoint la Canebière. « S’il n’y a pas l’engagement, la discipline que je demande, ne pense pas que je vais attendre deux ans pour te sortir », avait expliqué Medhi Benatia dans la série documentaire Sans jamais rien lâcher, estimant qu’il « n’y a pas de mauvais joueurs, il n’y a que des mauvais contextes. »

Angel Gomes, un départ de plus en plus probable Une situation dans laquelle se retrouve désormais Angel Gomes. Arrivé libre l’été dernier en provenance du LOSC, l’international anglais (4 sélections) avait tout du bon coup, mais peine à s’imposer comme un titulaire et a peu à peu été déclassé dans la hiérarchie au milieu de terrain.