L'OM se loupe, Benatia balance sur les ratés du mercato !

L'été dernier, l'OM n'a pas connu que des réussites lors de son mercato. En effet, arrivés à l'intersaison, Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné ne sont restés que quelques mois à Marseille, repartant dès le mois de janvier. Les trois joueurs auront ainsi été en échec à l'OM. Mais comment expliquer cela ? Medhi Benatia a livré son analyse.
Du côté de l'OM, Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné ne resteront pas dans les mémoires. Recrutés par le club phocéen l'été dernier, les deux Français et le Canadien ont été d'immenses flops du recrutement. Mais voilà que du côté de Marseille, on n'a pas hésité à réagir très rapidement. Ainsi, dès janvier et le mercato hivernal, Wahi, Brassier et Koné ont fait leurs valises et ont quitté l'OM.
« Avec Elye, on a tout essayé »
A l'occasion du documentaire Sans jamais rien lâcher, Medhi Benatia s'est exprimé sur les échecs Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné. En ce qui concerne l'attaquant aujourd'hui à l'Eintracht Francfort, le directeur du football à l'OM a expliqué : « Avec Elye, on a tout essayé. Il fait partie des joueurs où on lui a parlé, après le match de Reims où il a raté 3-4 occasions, je l’ai pris, j’ai été mangé en ville 2-3 fois avec son agent. Je lui ai dit : « Ce n’est pas grave, rater des occasions, on s’en fout, où je t’attends c’est là, toute la semaine à l’entraînement, à 100%. Tu dois être parfait, tu es à l’OM. S’il n’y a pas l’engagement, la discipline que je demande, ne pense pas que je vais attendre 2 ans pour te sortir ». Malheureusement, on a pris cette décision alors que c’est un bon petit. Mais il n’a pas encore pris conscience de ce que c’est le football et du potentiel qu’il a ».
« Il n’y a pas de mauvais joueur, il n’y a que des mauvais contextes »
Pour ce qui est du défenseur central aujourd'hui à Rennes, Medhi Benatia a fait savoir : « Le match à Nice, on voit bien que Lillian fait une grave erreur. Il fait même 3 erreurs en vérité sur une action. Tu fais quoi ? Tu vas l’enterrer ? Lillian, c’est un top mec. Pareil, il a peut-être un peu souffert aussi de l’adaptation ici. Et malheureusement, ça n’a pas matché. Ça arrive. C’est ce que j’avais dit à l’époque, il n’y a pas de mauvais joueur, il n’y a que des mauvais contextes. On est en plein dedans ». Enfin, à propos du Canadien, parti cet été à Sassuolo, le dirigeant olympien a lâché : « Koné, ce n’est pas un mauvais garçon. C’est quelqu’un qui arrive à l’OM, je pense qu’il ne s’est pas rendu compte que quand tu arrives de Watford, ce n’est pas 2 étages l’OM, c’est 5 étages en vérité. Peut-être qu’il a pensé que ça allait être facile. Nous on a lui dit plusieurs qu’il doit faire plus ».