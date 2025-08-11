L'OM se loupe, Benatia balance sur les ratés du mercato !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, l'OM n'a pas connu que des réussites lors de son mercato. En effet, arrivés à l'intersaison, Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné ne sont restés que quelques mois à Marseille, repartant dès le mois de janvier. Les trois joueurs auront ainsi été en échec à l'OM. Mais comment expliquer cela ? Medhi Benatia a livré son analyse.

Du côté de l'OM, Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné ne resteront pas dans les mémoires. Recrutés par le club phocéen l'été dernier, les deux Français et le Canadien ont été d'immenses flops du recrutement. Mais voilà que du côté de Marseille, on n'a pas hésité à réagir très rapidement. Ainsi, dès janvier et le mercato hivernal, Wahi, Brassier et Koné ont fait leurs valises et ont quitté l'OM.

« Avec Elye, on a tout essayé » A l'occasion du documentaire Sans jamais rien lâcher, Medhi Benatia s'est exprimé sur les échecs Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné. En ce qui concerne l'attaquant aujourd'hui à l'Eintracht Francfort, le directeur du football à l'OM a expliqué : « Avec Elye, on a tout essayé. Il fait partie des joueurs où on lui a parlé, après le match de Reims où il a raté 3-4 occasions, je l’ai pris, j’ai été mangé en ville 2-3 fois avec son agent. Je lui ai dit : « Ce n’est pas grave, rater des occasions, on s’en fout, où je t’attends c’est là, toute la semaine à l’entraînement, à 100%. Tu dois être parfait, tu es à l’OM. S’il n’y a pas l’engagement, la discipline que je demande, ne pense pas que je vais attendre 2 ans pour te sortir ». Malheureusement, on a pris cette décision alors que c’est un bon petit. Mais il n’a pas encore pris conscience de ce que c’est le football et du potentiel qu’il a ».