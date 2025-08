Transferts - OM : Un joueur de l’équipe de France éjecté !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à l'OGC Nice, Jonathan Clauss a fait allusion à son départ de l'OM. Parti en juillet 2024, l'arrière droit avait été placé sur la liste des transferts six mois plus tôt. Le joueur de 32 ans avait alors demandé de l'aide à Valentin Rongier, l'un de ses meilleurs amis à Marseille.

Le coup de pouce de Rongier

Mais ce moment de tension aurait pu avoir des conséquences plus lourdes pour le latéral droit, s’il n’avait pu compter sur un soutien de poids dans le vestiaire : celui de Valentin Rongier. Alors capitaine de l’OM, le milieu de terrain était blessé depuis huit mois. Malgré son absence sur le terrain, il avait joué un rôle central dans les coulisses. « Il m'a cependant appelé, écouté et dit : “OK, on va voir si je peux régler ça.” Et quand il m'a rappelé le lendemain, c'était réglé, les dirigeants marseillais communiquant dans la foulée pour dire qu'ils étaient allés un peu loin. Avec Valentin, on était amis, mais je reste persuadé qu'il n'a pas tant agi pour moi que dans l'intérêt du vestiaire » a déclaré Clauss.