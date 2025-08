Mercato : Deux transferts inespérés pour l’OM ?

L'OM pourrait recevoir un coup de main sur le marché des transferts. Trabzonspor voudrait récupérer deux indésirables marseillais : Jonathan Rowe et Neal Maupay. Une offre a été transmise au deuxième cité selon les informations exclusives dévoilées par le 10Sport.com le 3 août dernier. Les discussions se poursuivraient entre les deux équipes.

Maupay veut rester, mais...

« Je pense qu’on n’est pas là pour parler de contrat. Il faut demander aux personnes concernées. En ce qui me concerne, je suis très heureux ici. Et si tout va bien, je serai marseillais dans les prochains jours ou semaines. (…) Malgré toutes vos critiques, tout ce qui s’est passé, les hauts et les bas, on a été deuxième toute l’année et on termine deuxième. L’objectif est rempli et c’est mérité » avait confié Maupay. Mais l’OM n’est pas disposé à payer 2M€ pour un joueur qui joue les remplaçants et dont le contrat court jusqu'en 2028.