F1 - Transfert avec Verstappen : L'annonce que personne n'a vu venir !

Alors qu'Isack Hadjar sera le nouveau coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine, un autre pilote se voyait bien venir concurrencer le quadruple champion du monde, à savoir George Russell. Bien que les deux hommes soient loin d'être amis dans la vie, le Britannique veut se mesurer à la référence du paddock.
Depuis plusieurs saisons, Max Verstappen s'est imposé comme la référence qui a écœuré de nombreux coéquipiers. Le prochain à se frotter au quadruple champion du monde sera Isack Hadjar, mais George Russell affirme qu'il aimerait bien affronter Max Verstappen avec la même monoplace.
Russell veut défier Verstappen
« C’est sans aucun doute ma meilleure performance en termes de régularité, avec le moins d’erreurs. Donc oui, dans l’ensemble, ça a été le cas. Je sais que je peux rivaliser avec les meilleurs. Max est clairement la référence en ce moment. C’est lui que je voudrais affronter, et je pense que c’est le seul que les gens remettent en question. C’est le seul pilote dont on voudrait être le coéquipier pour voir à quel point on est compétitif », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'évoquer ses ambitions.
«Max est clairement la référence en ce moment»
« Je me rappelle toujours Schumacher chez Ferrari, qui a mis cinq ans avant de remporter son premier championnat avec l’équipe. Les gens ne se souviennent que des années de gloire, mais la plupart d’entre eux oublient les quatre années sans victoire au championnat. Personne ne se souvient de 1996, 1997, 1998, du moins pas la majorité. Ils ne se souviennent pas de ces quatre années d’échecs. Et pour moi, finir deuxième du championnat ou vingtième, honnêtement, c’est un peu la même chose. Vous ne gagnez pas, et cela a été une leçon pour moi aussi, venant de Williams où j’étais à l’arrière chaque week-end. C’était tellement frustrant, mais maintenant que je suis dans cette position, toujours sans me battre pour le championnat, ce n’est pas vraiment différent, si vous voyez ce que je veux dire. Soit vous vous battez pour le championnat, soit vous ne vous battez pas, et si vous ne vous battez pas, personne ne veut se battre pour la deuxième place. Je suis donc prêt, mais je sais que je dois être patient », ajoute George Russell.