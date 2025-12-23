F1 - Transfert avec Verstappen : L'annonce que personne n'a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Isack Hadjar sera le nouveau coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine, un autre pilote se voyait bien venir concurrencer le quadruple champion du monde, à savoir George Russell. Bien que les deux hommes soient loin d'être amis dans la vie, le Britannique veut se mesurer à la référence du paddock.

Depuis plusieurs saisons, Max Verstappen s'est imposé comme la référence qui a écœuré de nombreux coéquipiers. Le prochain à se frotter au quadruple champion du monde sera Isack Hadjar, mais George Russell affirme qu'il aimerait bien affronter Max Verstappen avec la même monoplace.

Russell veut défier Verstappen « C’est sans aucun doute ma meilleure performance en termes de régularité, avec le moins d’erreurs. Donc oui, dans l’ensemble, ça a été le cas. Je sais que je peux rivaliser avec les meilleurs. Max est clairement la référence en ce moment. C’est lui que je voudrais affronter, et je pense que c’est le seul que les gens remettent en question. C’est le seul pilote dont on voudrait être le coéquipier pour voir à quel point on est compétitif », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'évoquer ses ambitions.