F1 - Rupture avec Verstappen : C’est officiel !

L’annonce était tombée dans la foulée du Grand Prix d’Abu Dhabi, c’est désormais officiel. Helmut Marko ne figure plus dans l’organigramme de Red Bull. Le conseiller emblématique de l’écurie autrichienne ne faisait plus l’unanimité au sein de l’équipe de Max Verstappen, qui a donc décidé de s’en séparer à l’issue de la saison.
Après Christian Horner, Red Bull a annoncé un autre départ après le Grand Prix d’Abu Dhabi. L’écurie autrichienne a en effet acté la sortie du Dr Helmut Marko, conseiller emblématique de l’équipe. Ce dernier ne faisait plus l’unanimité en interne chez Red Bull, et a donc été poussé à quitter Max Verstappen.
Officiel : Helmut Marko quitte Red Bull
Le départ est d’ailleurs officiel désormais comme le rapporte NextGen-Auto. Helmut Marko ne figure plus dans l’organigramme de Red Bull. Une page se tourne au sein de la structure basée à Milton Keynes, qui va démarrer une nouvelle ère à compter de 2026.
Red Bull se lance un nouveau challenge pour 2026
Red Bull s’est en effet lancé un nouveau défi. Après la fin de son partenariat avec Honda, l’écurie autrichienne a décidé de concevoir elle-même le moteur de sa monoplace. Reste maintenant à voir si les efforts en recherche et développement porteront leurs fruits. La saison 2026 promet d’être charnière pour Red Bull. Avec la nouvelle réglementation qui entre en vigueur et l’avenir de Max Verstappen qui fait encore jaser, l’équipe basée à Milton Keynes n’a pas vraiment le droit à l’erreur.