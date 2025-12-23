F1 - Rupture avec Verstappen : C’est officiel !

Pierrick Levallet

L’annonce était tombée dans la foulée du Grand Prix d’Abu Dhabi, c’est désormais officiel. Helmut Marko ne figure plus dans l’organigramme de Red Bull. Le conseiller emblématique de l’écurie autrichienne ne faisait plus l’unanimité au sein de l’équipe de Max Verstappen, qui a donc décidé de s’en séparer à l’issue de la saison.

Officiel : Helmut Marko quitte Red Bull Le départ est d’ailleurs officiel désormais comme le rapporte NextGen-Auto. Helmut Marko ne figure plus dans l’organigramme de Red Bull. Une page se tourne au sein de la structure basée à Milton Keynes, qui va démarrer une nouvelle ère à compter de 2026.