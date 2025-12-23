F1 - Départ de Red Bull : Verstappen balance tout sur son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dès le mois d’août, en marge du Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen avait mis fin aux rumeurs évoquant un éventuel départ chez Mercedes. Quelques mois plus tard, le Néerlandais s’est de nouveau exprimé à ce sujet, confirmant des discussions et expliquant ce qui pourrait l’amener à décider de quitter Red Bull.

L’avenir de Max Verstappen a fait parler une bonne partie de la saison. Alors que Red Bull était en difficulté, le Néerlandais était annoncé avec insistance vers Mercedes, avant qu’il ne mette fin aux rumeurs lors du Grand Prix de Hongrie au mois d’août : « Je pense qu'il est temps de mettre fin à toutes ces rumeurs. Pour moi, il a toujours été clair que je resterais de toute façon. »

« Il y a beaucoup de choses qui doivent s'aligner pour que je change » Dans un entretien accordé à la BBC début décembre, Max Verstappen s’est de nouveau exprimé sur son avenir et ce qui pourrait le pousser à quitter Red Bull. « Pour moi, il ne s'agit pas seulement de la F1. Il y a beaucoup de choses qui doivent s'aligner pour que je change. Mes rôles futurs, ce genre de choses. Donc, si jamais je changeais, ce serait bien sûr un grand changement pour moi, car je me sens vraiment comme dans une deuxième famille ici, et ce n'est pas facile à reproduire, disons, comme ça », a déclaré le quadruple champion du monde.